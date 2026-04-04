Kosova zgjat masën mbrojtëse për çmimet e karburanteve, ndërsa rritja vazhdon

Prishtinë, 4 prill 2026 – Kosova ka vendosur të zgjasë masën mbrojtëse për çmimet e derivateve të naftës, në një kohë kur tregjet ndërkombëtare vijojnë të përballen me rritje si pasojë e tensioneve në Lindjen e Mesme.
Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari, bëri të ditur se vendimi, i cili ishte marrë fillimisht më 3 mars, ka hyrë sërish në fuqi dhe synon të kufizojë fitimet maksimale të operatorëve në treg.
Sipas masës së re, marzha maksimale e lejuar për shitjen me shumicë është deri në 2 centë për litër, ndërsa për shitjen me pakicë deri në 12 centë për litër. Megjithatë, autoritetet sqarojnë se kjo nuk garanton stabilitet të plotë të çmimeve, pasi ato varen nga kostot e importit.
Të dhënat zyrtare tregojnë se nafta hyn në doganë me çmim rreth 1.77 euro për litër dhe mund të shitet deri në 1.91 euro për litër, ndërsa benzina nga 1.30 euro arrin deri në 1.44 euro për litër në tregun vendas.
Rritja e çmimeve është lidhur me zhvillimet gjeopolitike, veçanërisht pas përshkallëzimit të konfliktit mes Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe Irani, që ka ndikuar në tregjet globale të energjisë dhe furnizimin me naftë.
Autoritetet kanë paralajmëruar mbikëqyrje të shtuar për zbatimin e vendimit, përmes bashkëpunimit mes institucioneve si Dogana, Administrata Tatimore dhe Autoriteti i Konkurrencës, me qëllim parandalimin e abuzimeve në treg.
Ekspertët theksojnë se Ngushtica e Hormuzit mbetet një pikë kyçe për furnizimin global me naftë dhe çdo ndërprerje e mundshme në këtë zonë reflektohet menjëherë në rritje çmimesh.
Kosova vijon të mbetet e varur nga importi i derivateve, ndërsa zhvillimet në tregjet ndërkombëtare pritet të ndikojnë drejtpërdrejt në çmimet për konsumatorët vendas edhe në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd