Nuk mblidhen as 10 persona mblidhen para Kryeministrisë! Dështon protesta e thirrur për çmimin e naftës në rrjetet sociale
Transmetuar më 04-04-2026, 16:53

Tiranë, 4 prill 2026 – Protesta e thirrur në rrjetet sociale kundër rritjes së çmimit të naftës ka regjistruar pjesëmarrje shumë të ulët, me më pak se 10 qytetarë të pranishëm para godinës së Kryeministria e Shqipërisë.

Tubimi ishte paralajmëruar për këtë të shtunë në Tirana, në reagim ndaj çmimit aktual të naftës, i cili ka arritur në 224 lekë për litër. Megjithatë, thirrja nuk ka gjetur mbështetje të gjerë nga qytetarët.

Një ditë më parë, Bordi i Transparencës vendosi rritjen e çmimit të naftës, ndërsa paralelisht është aktivizuar edhe vendimi i qeverisë për uljen e akcizës me 20%.

Ndryshimet në treg janë reflektuar menjëherë nga operatorët e shumicës, duke e çuar çmimin e karburantit rreth 50 lekë më të lartë krahasuar me periudhën para krizës, kur varionte nga 173 deri në 175 lekë për litër.

Analistët e tregut vlerësojnë se luhatjet e çmimeve lidhen me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të energjisë, ndërsa reagimi i ulët qytetar në këtë rast tregon mungesë mobilizimi përmes rrjeteve sociale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

