Nuk mblidhen as 10 persona mblidhen para Kryeministrisë! Dështon protesta e thirrur për çmimin e naftës në rrjetet sociale

Tiranë, 4 prill 2026 – Protesta e thirrur në rrjetet sociale kundër rritjes së çmimit të naftës ka regjistruar pjesëmarrje shumë të ulët, me më pak se 10 qytetarë të pranishëm para godinës së Kryeministria e Shqipërisë.
Tubimi ishte paralajmëruar për këtë të shtunë në Tirana, në reagim ndaj çmimit aktual të naftës, i cili ka arritur në 224 lekë për litër. Megjithatë, thirrja nuk ka gjetur mbështetje të gjerë nga qytetarët.
Një ditë më parë, Bordi i Transparencës vendosi rritjen e çmimit të naftës, ndërsa paralelisht është aktivizuar edhe vendimi i qeverisë për uljen e akcizës me 20%.
Ndryshimet në treg janë reflektuar menjëherë nga operatorët e shumicës, duke e çuar çmimin e karburantit rreth 50 lekë më të lartë krahasuar me periudhën para krizës, kur varionte nga 173 deri në 175 lekë për litër.
Analistët e tregut vlerësojnë se luhatjet e çmimeve lidhen me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të energjisë, ndërsa reagimi i ulët qytetar në këtë rast tregon mungesë mobilizimi përmes rrjeteve sociale.
