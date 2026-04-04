Arrestohen dy persona për vjedhje kasafortash në Tiranë, dyshohen edhe për raste të tjera

Tiranë, 4 prill 2026 – Dy persona janë arrestuar nga policia e Tirana, pasi dyshohen për vjedhjen e një kasaforte me sende me vlerë në një banesë në zonën e Kinostudios.
Sipas burimeve zyrtare, në pranga ranë Andi Hasani, 45 vjeç, dhe Agron Goxhaj, 48 vjeç, të cilët dyshohet se kanë kryer edhe vjedhje të tjera në Durrësi dhe në zona të tjera të kryeqytetit.
Hetimet paraprake tregojnë se autorët kanë vëzhguar lëvizjet e pronarit të banesës dhe, pasi ky është larguar, kanë hyrë brenda duke përdorur një çelës të modifikuar. Ata kanë marrë kasafortën dhe më pas e kanë hapur, duke përvetësuar para dhe sende me vlerë, përfshirë bizhuteri.
Brenda kasafortës është gjetur edhe një armë zjarri me leje, çka ka bërë që të dyshuarit të rikthehen në banesë për ta lënë atë aty. Në momentin e rikthimit, ata janë përballur me praninë e policisë, e cila ishte njoftuar nga pronari, dhe janë arrestuar në tentativë për t’u larguar.
Gjatë kontrollit në ambientet e përdorura nga njëri prej të arrestuarve, policia ka zbuluar një punishte për modifikimin e çelësave, që dyshohet se përdorej për realizimin e vjedhjeve me të njëjtën skemë.
Operacioni policor, i koduar “Access”, u finalizua nga strukturat e Komisariatit Nr. 4, ndërsa në cilësinë e provës materiale u sekuestruan kasaforta, sende me vlerë, automjete dhe një motomjet.
Personat në foto janë Andi Hasani, 45 vjeç, dhe Agron Goxhaj, 48 vjeç, të cilët u arrestuan nga policia e Tiranës pasi akuzohen se vodhën një kasafortë me sende me vlerë në një banesë në zonën e Kinostudios.
Ata dyshohet se kanë hyrë në banesë duke përdorur një çelës të modifikuar dhe kanë marrë para, bizhuteri dhe një armë zjarri me leje që ndodhej brenda kasafortës.
Pasi kanë hapur kasafortën dhe kanë gjetur armën, ata janë frikësuar dhe kanë menduar se pronari mund të ishte punonjës policie, ndaj janë kthyer për ta rikthyer atë.
Por, sapo janë afruar, kanë konstatuar praninë e policisë, e cila ishte njoftuar nga pronari, dhe në tentativë për t’u larguar janë kapur në flagrancë nga efektivët.
Nga kontrollet e kryera në ambientet e njërit prej të arrestuarve u zbulua një punishte për modifikimin e çelësave, që dyshohet se përdorej për vjedhje të tjera në Tiranë dhe Durrës.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit të dyshuar kriminal.
