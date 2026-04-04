Arrestohet në Itali një nga bosët e Camorra-s, kapet në resort luksoz në Bregun e Amalfit

Romë, 4 prill 2026 – Autoritetet italiane kanë arrestuar një nga figurat e kërkuara të krimit të organizuar, Roberto Mazzarella, i cili u lokalizua në një resort luksoz në Vietri sul Mare, në Bregu i Amalfit.
Sipas mediave italiane, Mazzarella ishte regjistruar me identitet të rremë dhe kishte rezervuar qëndrimin për të kaluar festat e Pashkët me familjen e tij, çka çoi në zbulimin dhe arrestimin e tij nga forcat e rendit.
48-vjeçari ishte në listën e personave më të rrezikshëm në kërkim nga Ministria e Brendshme italiane dhe ishte në arrati që prej 28 janarit 2025, pas një urdhri arresti të lëshuar nga Gjykata e Napolit me kërkesë të Drejtoria Antimafia e Napolit.
Ai akuzohet për vrasje të rënduar me metoda mafioze dhe lidhje me organizatën kriminale Camorra.
Gjatë kontrollit në vilën ku qëndronte, karabinierët sekuestruan sende me vlerë dhe materiale që dyshohet se lidhen me aktivitetin kriminal, përfshirë ora luksoze, rreth 20 mijë euro cash, dokumente të falsifikuara, telefona celularë dhe shënime që mund të përbëjnë prova për një sistem të fshehtë kontabiliteti.
Operacioni u realizua nga Njësia Hetimore e Komandës Provinciale të Napolit, nën koordinimin e strukturave antimafia.
