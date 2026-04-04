Rama: Rritje pagash dhe shpërblim për vjetërsinë në punë, integrimi në BE mbetet prioritet

Tiranë, 4 prill 2026 – Kryeministri Edi Rama deklaroi se anëtarësimi i Shqipëria në Bashkimi Europian përbën një mundësi historike për vendin, duke theksuar se procesi i integrimit kërkon angazhim të vazhdueshëm.
Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se ekonomia ka shënuar rritje, duke reflektuar sipas tij edhe në përmirësimin e pagave. Ai theksoi se qeveria ka ndërmarrë hapa konkretë për rritjen sistematike të tyre, si dhe ka nisur zbatimin e pagesës për vjetërsinë në punë në disa sektorë kyç.
Sipas kryeministrit, përfitues të kësaj skeme janë mësuesit, mjekët, ushtarakët dhe punonjësit e policisë, të cilët tashmë kompensohen edhe për eksperiencën e tyre në punë.
Në të njëjtën kohë, Rama kritikoi kundërshtarët politikë, duke i akuzuar se po pengojnë procesin e integrimit europian. Ai theksoi se, ndonëse ekziston mbështetje ndërkombëtare për anëtarësimin e Shqipërisë, vendi duhet të përballet i vetëm me sfidat e brendshme.
“Sot të gjitha vendet thonë se duam ta marrim Shqipërinë në BE, por duhet të kuptojmë se jemi vetëm në këtë rrugëtim,” u shpreh Rama, duke shtuar se kundërshtarët “ngatërrojnë interesin politik me interesin kombëtar”.
Kryeministri theksoi gjithashtu se vendi ka fituar më shumë besim dhe respekt në arenën ndërkombëtare, ndërsa hodhi poshtë pretendimet për rritje të korrupsionit, duke i cilësuar ato si të pavërteta.
