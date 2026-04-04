Tragjike në Romë: 15-vjeçarja humb jetën pas një reaksioni alergjik ndaj qumështit

Një vajzë 15-vjeçare, Sofia Di Vico nga provinca e Casertës, ndërroi jetë natën e 2 prillit në një spital në Romë, pas një sëmundjeje të papritur gjatë një darke me miqtë e ekipit të saj të basketbollit, Union Basket Maddaloni.
Raportohet se Sofia ishte alergjike ndaj proteinave të qumështit dhe ndjeu shqetësime gjatë darkës. Pavarësisht përdorimit të ilaçeve që kishte me vete, gjendja e saj u përkeqësua gjatë transportit në spital, ku humbi jetën menjëherë pas mbërritjes.
Zyra e prokurorit ka hapur një çështje për vrasje të paqëllimshme, ndërsa hetuesit po shqyrtojnë të gjitha rrethanat dhe mundësinë e alergjisë si shkak kryesor. Autopsia e urdhëruar menjëherë do të përcaktojë me saktësi shkaqet e vdekjes.
Për pasojë, turneu “Mare di Roma Trophy in Pink”, ku Sofia ishte planifikuar të merrte pjesë, është anuluar.
Kjo ngjarje tronditi komunitetin e sportit dhe nënvizon rëndësinë e kujdesit ndaj alergjive ushqimore, sidomos tek të rinjtë.
