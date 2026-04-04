Emigrimi alarmon ekonominë shqiptare: 40% e fuqisë së aftë për punë braktisi vendin

Shqipëria po përballet me një krizë serioze të forcës punëtore, pasi afro 40% e potencialit njerëzor ka zgjedhur të ndërtojë jetën jashtë vendit, sipas Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2025. Banka e klasifikon këtë fenomen jo vetëm si problem social, por edhe si një rrezik për rritjen ekonomike dhe stabilitetin e sektorëve kryesorë.
Ekspertja e çështjeve sociale, Eris Dhamo, thotë se shqetësimi nuk qëndron vetëm te largimi, por te pasojat afatgjata, duke përmendur veçanërisht humbjen e të rinjve të arsimuar dhe të kualifikuar, që janë motor ekonomik dhe energji për zhvillim.
Situata aktuale në tregun e punës është e tensionuar: bizneset përballen me mungesa strukturore të stafit, ndërsa rritja e pagave nuk mjafton për të konkurruar me ofertat në Bashkimin Evropian. Sipas Dhamos, politikat kombëtare dhe nismat për të rinjtë kanë qenë të fragmentuara dhe nuk kanë dhënë rezultatet e dëshiruara.
Megjithatë, Banka e Shqipërisë parashikon një ecuri pozitive makroekonomike, me rritje të punësimit, ulje të papunësisë dhe inflacion brenda objektivit prej 3%, duke theksuar se sfida kryesore mbetet menaxhimi i pasojave të emigracionit në afat të gjatë.
