Biznesmeni që modifikonte çelësa, hap në grup kasaforta dhe banesa në Tiranë e Durrës

Biznesmeni modifikonte çelësa, grabiste kasaforta dhe banesa në Tiranë e Durrës
Tiranë – Një biznesmen që dyshohet se modifikonte çelësa për hapjen e bravave të apartamenteve është arrestuar në kuadër të operacionit policor të koduar “Access”, i finalizuar nga Komisariati i Policisë Nr. 4. Bashkë me të në pranga ka rënë edhe një tjetër person, të dyshuar për vjedhje kasafortash, parash dhe sendesh me vlerë në Tiranë dhe Durrës.
Sipas njoftimit zyrtar, në pranga u vunë shtetasit Andi Hasani, 45 vjeç dhe Agron Goxhaj, 48 vjeç, të dy banues në Tiranë. Ata u kapën në flagrancë më 3 prill 2026, menjëherë pasi kishin marrë një kasafortë në një banesë në rrugën “Zihni Sako”.
Brenda kasafortës, sipas Policisë, ndodheshin sende me vlerë dhe një armë zjarri me municion, e cila posedoheshe me leje nga pronari i banesës. Hetimet nisën pas kallëzimit të shtetasit R. O., në banesën e të cilit ishte marrë kasaforta.
Dyshimet e hetuesve janë se njëri nga të arrestuarit kishte përshtatur një ambient si biznes, ku modifikonte çelësa të ndryshëm për të mundësuar hapjen e bravave të apartamenteve. Pikërisht gjatë kontrollit në këtë ambient u konstatuan elementë që forcojnë dyshimet për këtë veprimtari.
Hetimet paraprake tregojnë se autorët kanë vëzhguar lëvizjet e pronarit të banesës dhe, pasi ky është larguar, kanë hyrë brenda duke përdorur një çelës të modifikuar. Ata kanë marrë kasafortën dhe më pas e kanë hapur, duke përvetësuar para dhe sende me vlerë, përfshirë bizhuteri.
Brenda kasafortës është gjetur edhe një armë zjarri me leje, çka ka bërë që të dyshuarit të rikthehen në banesë për ta lënë atë aty. Në momentin e rikthimit, ata janë përballur me praninë e policisë, e cila ishte njoftuar nga pronari, dhe janë arrestuar në tentativë për t’u larguar.
Gjatë kontrollit në ambientet e përdorura nga njëri prej të arrestuarve, policia ka zbuluar një punishte për modifikimin e çelësave, që dyshohet se përdorej për realizimin e vjedhjeve me të njëjtën skemë.
Operacioni policor, i koduar “Access”, u finalizua nga strukturat e Komisariatit Nr. 4, ndërsa në cilësinë e provës materiale u sekuestruan kasaforta, sende me vlerë, automjete dhe një motomjet.
Pasi kanë hapur kasafortën dhe kanë gjetur armën, ata janë frikësuar dhe kanë menduar se pronari mund të ishte punonjës policie, ndaj janë kthyer për ta rikthyer atë.
Por, sapo janë afruar, kanë konstatuar praninë e policisë, e cila ishte njoftuar nga pronari, dhe në tentativë për t’u larguar janë kapur në flagrancë nga efektivët.
Nga kontrollet e kryera në ambientet e njërit prej të arrestuarve u zbulua një punishte për modifikimin e çelësave, që dyshohet se përdorej për vjedhje të tjera në Tiranë dhe Durrës.
Policia bën me dije se dy të arrestuarit dyshohet të jenë përfshirë edhe në raste të tjera të marrjes së shumave të parave dhe sendeve me vlerë, konkretisht në një banesë në Durrës dhe në territorin e Komisariatit të Policisë Nr. 2 në Tiranë.
Gjatë operacionit u sekuestruan kasaforta, sende me vlerë, dy automjete dhe një motomjet, me vlerë totale rreth 30 mijë euro.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur nëse të arrestuarit janë të përfshirë edhe në raste të tjera të ngjashme. /noa.al
