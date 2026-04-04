Përplasja me Spiropalin, Rama shënjestron sërish mediat: Bëmë 7 orë mbledhje, dhanë lajm ça i thashë unë njërit dhe tjetrës
Transmetuar më 04-04-2026, 13:29

Kryeministri Edi Rama komentoi përplasjen e tij me ministresën Elisa Spiropali gjatë një mbledhjeje qeveritare, duke shprehur pakënaqësinë për mënyrën se si media raportoi ngjarjen.

Rama tha se mbledhja zgjati nga ora 11 e mëngjesit deri në 6 pasdite, 7 orë diskutime intensive, por mediat kombëtare bënë lajm kryesor vetëm për disa fjalë që ai i tha ministres ose një tjetër pjesëmarrësi. Ai theksoi:

“Ky shembull që solla nuk ka ndonjë problem, por problemi është kur përhapen gjithëfarëlloj gjysmë të vërtetash që janë edhe gënjeshtrat më të mëdha.”

Kryeministri kritikoi raportimin selektiv, duke e paraqitur atë si shembull të mënyrës se si lajmi shpesh deformohet, duke lënë pas kontekstin e plotë të diskutimeve gjatë mbledhjes qeveritare.

