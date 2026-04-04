Berisha akuzon Ramën për diskriminim ekonomik ndaj veriut të Shqipërisë: Nga ‘Paketa e Maleve’ jep në Maminas me 60 metra lartësi

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi më 4 prill 2026 se veriu i vendit, përfshirë Kukësin, është diskriminuar ekonomikisht nga qeveria aktuale më shumë se kurrë në historinë e tij. Ai tha se, krahasuar me periudhën e Enver Hoxhës, që e konsideronte veriun “zonë jo e tij”, politika e Edi Ramës ka sjellë një nivel më të lartë të ndëshkimit ekonomik.
Berisha kritikoi shpërndarjen e investimeve dhe tenderave: “Paketat e maleve i jep në Maminas, në fshatrat që janë 30-60 metra mbi nivelin e detit, ndërsa rrafshnaltat e maleve të Kukësit injorohen.” Sipas tij, Kukësi ka potencial turistik dhe ekonomik të jashtëzakonshëm, i cili nuk po shfrytëzohet nga qeveria aktuale për arsye politike.
Ai siguroi se PD do të investojë në të gjithë vendin, duke i dhënë përparësi zonave të ndëshkuara për arsye politike dhe duke shfrytëzuar potencialin e veriut për qytetarët shqiptarë.
Berisha e paraqiti këtë si një çështje jo vetëm ekonomike, por edhe politikisht simbolike, duke e krahasuar qëndrimin e Ramës ndaj veriut me atë të regjimit Hoxhaist.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd