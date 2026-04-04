Dy orë pritje në Qafë Thanë, shqiptarët udhëtojnë drejt Maqedonisë së Veriut për naftë dhe ushqime
Transmetuar më 04-04-2026, 13:14

Një fluks i lartë qytetarësh është shënuar këtë të shtunë në pikën kufitare të Qafë Thanës, ku radha e makinave është kilometrike. Sipas raportimeve, qytetarët presin mbi 2 orë për të kaluar kufirin, një situatë e ngjashme raportohet edhe në Kakavijë.

Shkak për pritjet e gjata është nevoja për të blerë naftë dhe ushqime me çmime më të ulëta, të cilat janë rritur në vend dhe në botë për shkak të pasojave ekonomike të luftës në Iran. Pamjet e siguruara nga Euronews Albania tregojnë radha të gjata dhe fluks të lartë makinash që presin për të kaluar në Maqedoninë e Veriut.

Ky trend tregon ndikimin e krizave globale në jetën e përditshme të qytetarëve dhe presionin që çmimet e larta po ushtrojnë mbi konsumatorët shqiptarë.

