Tërmeti me magnitudë 5.2 godet provincën Turqinë

Sot, Van, në lindje të Turqisë, u godit nga një tërmet me magnitudë 5.2 ballë Rihter, njoftuan autoritetet turke. Lëkundjet u ndjenë më intensitet rreth rrethinës Tuşba dhe në provincat përreth.
Sipas agjencisë AFAD, nuk ka raportime të menjëhershme për viktima ose dëme të mëdha, ndërsa vlerësimet në terren janë duke vazhduar. Tërmeti kishte një thellësi prej 7 kilometrash dhe ndodhi rreth orës 08:52 të mëngjesit.
Autoritetet vazhdojnë monitorimin dhe njoftojnë se situata do të raportohen në mënyrë të përditësuar sapo të mblidhen të dhëna më të sakta nga terreni.
