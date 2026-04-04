Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Tërmeti me magnitudë 5.2 godet provincën Turqinë
Transmetuar më 04-04-2026, 13:05

Sot, Van, në lindje të Turqisë, u godit nga një tërmet me magnitudë 5.2 ballë Rihter, njoftuan autoritetet turke. Lëkundjet u ndjenë më intensitet rreth rrethinës Tuşba dhe në provincat përreth.

Sipas agjencisë AFAD, nuk ka raportime të menjëhershme për viktima ose dëme të mëdha, ndërsa vlerësimet në terren janë duke vazhduar. Tërmeti kishte një thellësi prej 7 kilometrash dhe ndodhi rreth orës 08:52 të mëngjesit.

Autoritetet vazhdojnë monitorimin dhe njoftojnë se situata do të raportohen në mënyrë të përditësuar sapo të mblidhen të dhëna më të sakta nga terreni.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

