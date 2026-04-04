Berisha: 9 vende të BE kanë bllokuar negociatat me Shqipërinë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se në 1 prill, gjatë debatit mbi raportin e vlerësimit të standardeve të shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit në Shqipëri, 9 vende anëtare të Bashkimit Europian kanë votuar për të ngrirë negociatat e integrimit të vendit. Berisha akuzoi qeverinë shqiptare për korrupsion dhe për mbrojtjen e ish-vartëses së kryeministrit, Belinda Balluku, duke theksuar se kjo ka ndikuar drejtpërdrejt në qëndrimin e shteteve anëtare të BE-së.
Ai shtoi se, sipas tij, numri i vendeve që kundërshtojnë Shqipërinë mund të rritet në të ardhmen, nëse nuk zgjidhen çështjet e dosjes Balluku dhe skandalit AKSHI. Berisha theksoi se vendi nuk plotëson kriteret përveç atij gjeostrategjik, dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama për bllokimin e integrimit dhe mbrojtjen e interesave personale.
Deklarata e Berishës u bë gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit në rrjetet sociale, ku ai theksoi se opozita mbështet procesin e integrimit, por denoncon korrupsionin dhe mangësitë e qeverisë aktuale. Ai paralajmëroi se përveç çështjes Balluku, problematika të tjera të qeverisjes mund të rrisin rezistencën e BE-së ndaj hapjes së kapitujve të integrimit.
Berisha përfundoi duke nënvizuar se, sipas tij, Edi Rama është armik i egër i integrimit, dhe se opozita do të vazhdojë të mbrojë interesat e shqiptarëve duke denoncuar korrupsionin dhe mbrojtjen e tij ndaj shkeljeve ligjore.
