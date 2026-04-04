Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident me 2 të plagosur në Fier, një i ri largohet nga vendngjarja
Transmetuar më 04-04-2026, 12:59

Një burrë dhe fëmija i tij i mitur janë plagosur në një aksident rrugor që ndodhi në afërsi të fshatit Çermë në Divjakë të Fierit, raporton noa.al.

Drejtoria Vendore e Policisë Fier tha sot se autori i dyshuar i aksidentit mori arratinë por disa orë më pas u vu në pranga:

"Specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan shtetasin F. T., 19 vjeç, banues në fshatin Çermë, Divjakë, pasi duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, është përplasur me një mjet bujqësor me drejtues shtetasin B. S., dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes".

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesi i mjetit bujqësor, shtetasi B. S., si dhe djali i tij i mitur, pasagjer në mjet.

Babë e bir u dërguan dhe ndodhen në spital, ku mjekët thonë se është jashtë rrezikut për jetën;

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...