Iu ndal zemra gjatë orës së fiskulturës, ky është 17-vjeçari Florian Saraçi që humbi jetën

DURRËS – Një ngjarje tragjike tronditi qytetin bregdetar të Durrësit, ku Florian Saraçi ndërroi jetë mesditën e djeshme gjatë orës së fiskulturës me shokët e shoqet e gjimnazit.
Sipas policisë, rreth orës 15:15, i riu u ndje keq në palestër dhe humbi ndjenjat. Ai u transportua menjëherë me ambulancë, por fatkeqësisht nuk mundi t’i mbijetojë dhe vdekja u konstatuan si natyrale, e shkaktuar nga arrest kardiak.
Familjarët, të tronditur nga humbja, njoftuan se ceremonia e përcjelljes do të zhvillohet sot në orën 15:00, në varrezat e reja të qytetit. Gazetari Romir Saraçi shkroi në profilin e tij: “Djali ynë, nipi ynë Flori iu bashkua Zotit në moshën më të bukur.”
Grupi hetimor i policisë po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, megjithëse të dhënat paraprake flasin për shkaqe natyrale.
