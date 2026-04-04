Si humbi SHBA shtatë avionë luftarakë në luftën me Iranin?

Raportime nga CNN bëjnë me dije se Forcat Ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë humbur shtatë avionë të pilotuar gjatë operacioneve kundër Iranit, duke përfshirë humbjen e një F-15 dhe një A-10 në incidente të ndara. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu të paktën 10 të plagosur në radhët e personelit amerikan, por nuk ka raportime për viktima të tjera.
Sipas kronologjisë së incidenteve:
2 mars: Tre avionë F-15 u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Kuvajtit në një incident “zjarri miqësor”. Të gjashtë anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan dhe tre pilotët u rikthyen më pas në operacionet kundër Iranit.
12 mars: Një avion cisternë KC-135 u rrëzua në Irak, duke u përfshirë në një incident me një tjetër aeroplan gjatë Operacionit Epic Fury. Gjashtë anëtarë të ekuipazhit humbën jetën, ndërsa avioni tjetër u ul në mënyrë të sigurt.
27 mars: Një avion paralajmërues E-3 Sentry u shkatërrua në pistë gjatë një sulmi iranian ndaj Bazës Ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite. Në të njëjtin sulm, të paktën 10 anëtarë të shërbimit amerikan u plagosën.
Përveç këtyre, një avion cisternë amerikan dhe një F-35 pësuan dëmtime: F-35 u detyrua të bëjë një ulje emergjente në një bazë amerikane në Lindjen e Mesme, pas një goditjeje që besohet të ketë ardhur nga forcat iraniane.
Incidentet tregojnë rreziqet e larta operacionale në konfliktin me Iranin dhe sfidat që përballen pilotët amerikanë në rajon.
