Të dhënat po ngarkohen...
Dyshohet se kreu marrëdhënie në prani të dy të miturve me 10-vjeçarin në Gjirokastër, arrestohet në Kakavijë adoleshenti i shpallur në kërkim
Transmetuar më 04-04-2026, 11:52
Policia e Gjirokastrës ka ndaluar në Kakavijë një 17-vjeçar, i cili ishte i shpallur në kërkim, pasi dyshohet se ka abuzuar me një të mitur.
Sipas policisë, ky shtetas në prani të 2 shtetasve të tjerë të mitur, të moshës 9 dhe 10 vjeç, dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një 10-vjeçar.
Adoleshenti u kap ndërsa po tentonte të hynte në territorin shqiptar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd