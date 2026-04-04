Operacioni ‘Bulevardi’, arrestohen dy persona për narkotikë në Elbasan

ELBASAN – Specialistët për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” dhe nën drejtimin e Prokurorisë Elbasan, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Bulevardi”, duke goditur aktivitetet kriminale në fushën e shpërndarjes së narkotikëve.
Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë dy shtetas:
F. P., 37 vjeç, banues në Elbasan, i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”; L. Xh., 34 vjeç, banues në Elbasan, i dyshuar për veprën penale “Moskallëzimi i krimit” dhe me precedent penal në fushën e narkotikëve.
Ata u kapën në bulevardin “Qemal Stafa”, duke udhëtuar me automjet tip Mercedes Benz, ku F. P. ishte drejtues dhe L. Xh. pasagjer.
Gjatë kontrollit të automjetit, policia sekuestruar:
Lëndë narkotike të dyshuara kokainë dhe kanabis, të ndara në doza gati për shitje; Një shkop metalik me hapje; Tre aparate celularë; Një shumë parash në euro dhe lekë, të dyshuara të përfituara nga aktiviteti kriminal; Automjeti i përdorur për shpërndarjen e drogës.
Materialet procedurale janë dorëzuar pranë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme hetimore.
