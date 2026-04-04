Adoleshenti që abuzoi seksualisht me 10-vjeçarin në sy të shokëve kapet duke u rikthyer nga Greqia

Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër njoftoi sot se specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Gjirokastër ndaluan 17-vjeçarin, i cili ishte i shpallur në kërkim një ditë më parë.
I mituri dyshohet se në prani të 2 shtetasve të tjerë të mitur, të moshës 9 dhe 10 vjeç, ka abuzuar seksualisht me një djalë 10-vjeçar.
Adoleshenti u kap nga shërbimet e Policisë Kufitare, në PKK Kakavijë, në hyrje të territorit shqiptar.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.
Çfarë ndodhi
Hetimet e policisë kanë nxjerrë në pah elementë shqetësues për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në këtë qytet.
Adoleshenti 17 vjeçar ka abuzuar seksualisht me një djalë 10 vjeçar në lagjen Zinxhira të qytetit duke e bërë këtë akt të turpshëm në prani të 2 shtetasve të tjerë të mitur, të moshës 9 dhe 10 vjeç.
Policia e cila konfirmoi ngjarjen tha se i riu në rrethana të paqarta, ka përdhunuar djalin 7 vjet më të vogël se vetja, duke mos pasur droje aspak nga prania e dy shokëve të të miturit, dy djem 9 dhe 10 vjeç.
Pasi ka abuzuar seksualisht me djalin 10-vjeçar, 17-vjeçari është larguar në drejtim të shtetit Grek.
Kjo ka ndodhur para se 10-vjeçari dhe prindërit e tij, të vinin në ambientet e Policisë për të bërë kallëzim, tha policia lokale.
Të miturit janë intervistuar në prani të prindërve, psikologes, avokatit dhe përfaqësuesve të Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve, në përputhje me procedurat ligjore.
