FOTO | Me precedentë penalë, kush është i riu që plagosi dy persona në Shkodër

SHKODËR – Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e ndodhur mbrëmjen e kaluar në qendër të Shkodrës, ku dy të rinj mbetën të plagosur me mjet prerës.
Të plagosurit janë identifikuar si 19-vjeçari Enis Preza dhe 17-vjeçari Elio Shullani, të cilët janë transportuar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas burimeve, gjendja e tyre ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Si autor i dyshuar i ngjarjes është identifikuar Nikson Kodra, i cili rezulton person me precedentë penalë. Burime bëjnë me dije se ai ka qenë më parë i ndaluar për armëmbajtje pa leje, si edhe për çështje që lidhen me lëndë narkotike.
Menjëherë pas ngjarjes, autoritetet kanë nisur veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa vijon puna për kapjen e autorit dhe dokumentimin ligjor të rastit.
