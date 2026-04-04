FOTO | Me precedentë penalë, kush është i riu që plagosi dy persona në Shkodër
Transmetuar më 04-04-2026, 10:27

SHKODËR – Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e ndodhur mbrëmjen e kaluar në qendër të Shkodrës, ku dy të rinj mbetën të plagosur me mjet prerës.

Të plagosurit janë identifikuar si 19-vjeçari Enis Preza dhe 17-vjeçari Elio Shullani, të cilët janë transportuar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas burimeve, gjendja e tyre ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Si autor i dyshuar i ngjarjes është identifikuar Nikson Kodra, i cili rezulton person me precedentë penalë. Burime bëjnë me dije se ai ka qenë më parë i ndaluar për armëmbajtje pa leje, si edhe për çështje që lidhen me lëndë narkotike.

Menjëherë pas ngjarjes, autoritetet kanë nisur veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa vijon puna për kapjen e autorit dhe dokumentimin ligjor të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

