Dy automjete luksoze të sjella nga jashtë për shitje, bllokohen në Tiranë

Tiranë – Dy automjete luksoze, të dyshuara si të sjella nga jashtë për qëllime përfitimi, janë bllokuar në kuadër të operacionit “Stolen Line”, i cili po vijon me fokus goditjen e rasteve të kësaj veprimtarie.
Si rezultat i veprimeve hetimore dhe operacionale, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme kanë evidentuar dhe goditur dy raste të tjera në kryeqytet, ndërsa janë identifikuar dhe proceduar penalisht dy shtetas.
Një automjet tip “Audi SQ8”, me vlerë rreth 70 mijë euro, rezultoi i marrë në Gjermani. Për këtë rast është nisur procedim penal ndaj shtetasit H. P., 29 vjeç, i dyshuar se e kishte sjellë në Shqipëri me qëllim shitjen.
Po ashtu, një automjet tip “BMW”, me vlerë rreth 50 mijë euro, rezultoi i marrë në Zvicër. Në lidhje me këtë rast është nisur procedim penal ndaj shtetasit K. B., 50 vjeç, i dyshuar për të njëjtën veprimtari.
Operacioni “Stolen Line” vijon, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
