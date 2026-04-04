Artemis, fotot e para të Tokës nga astronautët: Nuk arrijmë të largohemi nga dritaret

Anija është pothuajse në gjysmë të rrugës. Pritet të arrijë pranë Hënës të hënën. Ndërkohë ekuipazhi ka dërguar fotot e para spektakolare të planetit blu që po largohet
Disa rrotullime në orbitë rreth Tokës. Më pas, gjatë natës mes të enjtes dhe të premtes, anija Orion ndezi motorët dhe ndryshoi drejtim drejt Hënës. Aktualisht është në udhëtim drejt satelitit, pothuajse në gjysmë të rrugës.
Misioni Artemis II do të hyjë në orbitën e satelitit të hënën, kur do të kryejë një kalim prej gjashtë orësh në anën e padukshme të tij, duke realizuar imazhe të papara më parë, me përjashtim të një fluturimi të vetëm të mëparshëm nga Apollo.
Gjatë udhëtimit, katër astronautët kanë parë Tokën duke u larguar gjithnjë e më shumë. Ata e kanë fotografuar në momentin kur Dielli zhdukej pas saj, duke lënë vetëm një vijë të ndritshme në anën e djathtë, me polet e ndriçuara nga dy drita të zbehta aurorash.
Ata kanë “kornizuar” planetin blu nga dritaret e anijes, e cila aktualisht shtyhet nga motorë të prodhuar nga Agjencia Hapësinore Evropiane, të integruar në modulin e shërbimit që furnizon gjithashtu astronautët me oksigjen, ujë dhe nxehtësi.
“Ishte momenti më spektakolar, u ndalëm të gjithë vetëm për ta parë”, ka treguar komandanti i misionit, Reid Wiseman, në një intervistë për televizionin e NASA-s, duke iu referuar momentit kur fotografuan Tokën. “Askush prej nesh nuk po ha, sepse jemi ngjitur te dritaret duke bërë foto”, shtoi astronauti kanadez Jeremy Hansen.
Astronautët, tre amerikanë dhe një kanadez, treguan se kishin mbështetur fytyrat te dritaret për të admiruar pamjen, aq sa më pas u desh t’i pastronin ato.
Sa i përket kushteve në bord, specialistja e misionit Artemis II, Christina Koch, tregoi gjatë intervistës me Houston se ishte ajo që rregulloi tualetin e anijes menjëherë pas nisjes. “Unë jam hidraulikja e bordit”, tha me humor. “Për fat ishte një problem i thjeshtë. Duhej vetëm të ndizte motori. Është ndoshta pjesa më e rëndësishme e pajisjeve tona në bord, kështu që të gjithë u lehtësuam kur pamë që funksiononte.”
