Vdekja e dhimbshme e fëmijës shqiptar në Itali, rrëfimet e shokëve për minutat fatale

Shokët e tij u përpoqën ta shpëtonin. Dhimbja e nënës që mbërriti në vendngjarje: “Nuk është e mundur, më thoni që është ende gjallë, ju lutem”. Ngjarja në Bolonjë, Itali
Një 12-vjeçar shqiptar ra aksidentalisht nga pjesa në hapësirën e shkallëve dhe humbi jetën ndërsa po luante me shokët.
Tragjedi ndodhi në via Piave, Bolonja, Itali, ku pak para orës 19 të së premtes, Luis Pisha, një djalë 12-vjeçar humbi jetën duke rënë në hapësirën e shkallëve të një pallati.
Djali, Luis Pisha, me origjinë shqiptare, së bashku me një grup shokësh, ishte ngjitur në tarracën e katit të tetë të një ndërtese në Santa Viola, raporton noa.al duke cituar mediat lokale.
Fëmijët nuk banonin në atë ndërtesë, por sipas disa dëshmitarëve ngjiteshin herë pas here në tarracë për të luajtur. “Ishim lart për të parë perëndimin e diellit”, ka treguar njëri prej tyre, ende i tronditur, për policinë.
Hyrja në çati ishte e hapur dhe, sipas rindërtimit të hetuesve, pasi qëndruan pak, grupi kishte vendosur të zbriste. Pikërisht në momentin që po afroheshin te dera për të marrë ashensorin, Luisi ka kaluar mbi një dritare çatie (lucernar) që ndodhet mbi hapësirën e shkallëve.
Ose ndoshta ka rënë mbi të. Një moment i tmerrshëm. Rrëfimi i shokëve bëhet dramatik. Edhe pse pllaka prej plexiglasi u thye, djali fillimisht arriti të kapet. Shokët e mbajtën për krahësh për disa minuta, mes britmash dhe thirrjesh për ndihmë. Duke dëgjuar britmat, një banor i pallatit vrapoi të kërkonte një shkallë.
Por para se të mund të bënte diçka, Luisi ra në hapësirën e shkallëve për tetë kate. Përplasja ishte fatale dhe, megjithëse ndihma mjekësore mbërriti shpejt, nuk mund të bëhej më asgjë për të.
Në vendngjarje ndërhynë ekipet e urgjencës 118 dhe disa patrulla të komisariatit Santa Viola. Edhe policia shkencore ishte në vend për të kryer hetimet.
Shokët, në lot, qëndruan në oborrin e pallatit për disa orë. Ata pritën prindërit dhe, në praninë e tyre, shpjeguan çfarë kishte ndodhur para policisë.
“Duhej të kishim qëndruar në shtëpi për të luajtur, pastaj dikush këmbënguli të dilnim dhe u ngjitëm në çati”, ka thënë mes të qarave njëri prej tyre babait.
Rreth orës 20 mbërritën nëna dhe babai i 12-vjeçarit, të lajmëruar nga disa fqinj dhe nga policia.
Të dhimbshme ishin britmat e nënës që vazhdonte të përsëriste emrin e djalit: “Nuk është e mundur, nuk mund të jetë e vërtetë, më thoni që është ende gjallë, ju lutem”.
Rreth çiftit ishte mbledhur një grup i vogël të njohurish, miqsh dhe banorësh të pallatit. Prindërit, natyrisht, nuk u lejuan të afrohen për të mos parë skenën e humbjes së jetës së djalit.
Fëmijët që ishin me viktimën dhe dëshmitarët e tjerë do të merren sërish në pyetje edhe sot për të rindërtuar sa më saktë dinamikën e ngjarjes. Trupi është vënë në dispozicion të autoriteteve hetimore.
