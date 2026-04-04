Kjo e shtunë nuk kalon qetë: përplasje për një shenjë, kthesë e fortë për një tjetër. Horoskopi i Paolo Fox për sot, 4 prill 2026

4 prilli sjell energji që nuk mund t’i injorosh. Një shenjë do të përballet hapur me dikë që e ka bezdisur prej kohësh, ndërsa një tjetër është gati të marrë një vendim që ndryshon drejtimin e saj. Nuk është ditë për të heshtur, por është ditë për të reaguar. Ja çfarë thotë Fox:
Dashi
Situata astrologjike për Dashin është e veçantë, sidomos në fushën e punës, ku duket qartë se shumë gjëra duhen riorganizuar. Mund të kesh ndryshuar rol, grup pune ose të jesh rikthyer te një plan që ishte ndërprerë prej muajsh. Tani gjërat nisin sërish dhe, në thelb, kjo nuk të bezdis aspak, sepse je nga ato shenja që pëlqejnë sfidat dhe nuk kanë frikë të provojnë veten edhe nga e para. Ka shumë të shenjës tuaj që edhe në një moshë më të madhe vendosin të ndryshojnë drejtim, të mos mbështeten vetëm te ato që kanë arritur më parë, por të nisin një etapë të re. Kjo kërkon lodhje, sakrificë dhe guxim, por është pikërisht ajo që të mban gjallë. Në dashuri situata është më e ngrohtë dhe më pranë zemrës sate; ndjenjat bëhen më të forta dhe ka më shumë hapësirë për afrim të sinqertë.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Po kalon një fazë rindërtimi, ku shumë siguri të vjetra po lëkunden për t’i hapur vend diçkaje të re. Edhe pse kjo sjell lodhje dhe kërkon përshtatje, brenda teje ekziston një shtysë shumë e fortë për të hyrë sërish në lojë pa frikë. Vështirësitë nuk mungojnë, por ato janë edhe një mënyrë për të treguar sa vlen realisht. Në planin sentimental ndjen një afrim më të vërtetë dhe më konkret. Është sikur më në fund po krijohet hapësira e duhur për të jetuar ndjenjat me më shumë intensitet, me më pak shpërqendrim dhe me më shumë qartësi.
Demi
E shtuna dhe e diela janë dy ditë delikate, por vetëm nëse ke pranë njerëz që nuk veprojnë siç pret ti. Demi është një shenjë e qetë, e disponueshme dhe e lidhur me harmoninë, sepse drejtohet nga Venusi. Është shenjë që pëlqen bukurinë, estetikën, rregullin dhe rehatinë. Shumë të lindur në këtë shenjë kujdesen për mënyrën si paraqiten, pëlqejnë të vishen mirë dhe kanë sy për gjërat e bukura. Por pas kësaj natyre të butë fshihet edhe një karakter shumë i vendosur, që në disa raste bëhet kokëfortë. Këto dy ditë, nëse përballesh me dikë që të kundërshton fort ose të sfidon hapur, mund të reagosh pa shumë durim dhe t’ia tregosh vendin. Pra, janë ditë që kërkojnë kontroll dhe maturi.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Nevoja jote për qetësi dhe harmoni sot mund të përplaset me qëndrime apo sjellje të të tjerëve që nuk përputhen me atë që pret. Kur dikush të kundërshton ose krijon tension, del në pah ana jote më e fortë, ajo që nuk tërhiqet dhe që mbron pozicionin deri në fund. Pikërisht ky kontrast mes dëshirës për paqe dhe forcës për të mos lëshuar pe mund ta bëjë fundjavën më të ngarkuar. Nga ana tjetër, mbetet i fortë edhe raporti yt me gjithçka që është e bukur, e këndshme dhe e rregullt, dhe kjo mund të të ndihmojë të rikthesh ekuilibrin edhe në momentet më të tensionuara.
Binjakët
Me këtë qiell nis të shohësh më qartë drejt një të ardhmeje më të mirë. Është kohë rishikimi për marrëveshje, projekte dhe bashkëpunime. Mund të vendosësh të heqësh dorë nga diçka që nuk sjell fitim ose kënaqësi, për t’i hapur rrugë diçkaje tjetër më të dobishme. Marrëveshjet më të rëndësishme do të bëhen më të qarta dhe përfundimtare nga mesi i prillit. Nëse të është dhënë një detyrë e re ose po mendon të ndryshosh drejtim, tani për tani gjithçka duket në pritje. Lëvizja e vërtetë, vendosmëria dhe ndryshimi konkret parashikohen më shumë mes qershorit dhe korrikut. Për momentin, vëmendja kalon te dashuria: fundjava nuk është shumë e fortë për pasion të zjarrtë, por sjell më shumë kuriozitet, dëshirë për të njohur dhe eksploruar diçka ndryshe.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Po kalon një periudhë kalimtare ku disa zgjedhje po bëhen të pashmangshme, sidomos në aspektin praktik dhe ekonomik. Lënia pas e asaj që nuk të jep më as rezultat, as kënaqësi, hap rrugë për mundësi më konkrete. Ndryshimet e mëdha kërkojnë ende pak kohë, por që tani mund të përgatitesh për një kthesë të rëndësishme. Në dashuri klima nuk është shumë intensive, por favorizon njohje, afrime dhe kontakte të reja. Mund të ndjesh më shumë dëshirë për të provuar diçka ndryshe nga ajo që ke përjetuar deri tani.
Gaforrja
E shtuna dhe e diela janë ditë të frymëzuara. Gaforrja është nga ato shenja që jeton shumë me ndjesi, intuitë dhe frymëzim të brendshëm. Edhe kur përpiqesh të jesh racional ose praktik, në fund i lidh gjërat me diçka më të thellë, më shpirtërore ose më personale. Edhe njerëzit më pragmatikë të kësaj shenje kanë një filozofi të tyre jetese, një ndjeshmëri të brendshme, një etikë apo besim që i udhëheq. Spiritualiteti sot është pikë force. Madje frymëzimi nuk mbetet vetëm në mendje, por mund të kthehet në diçka konkrete, në një zgjedhje, vendim ose afrim të rëndësishëm. Janë ditë shumë të mira për ata që duan të dashurojnë dhe të jetojnë ndjenjat pa pengesa.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Emocionet dhe intuita bëhen udhërrëfyes shumë të vlefshëm në zgjedhjet e tua. Edhe kur përpiqesh të mbash një qasje më logjike, brenda vetes ke nevojën për t’i dhënë kuptim më të thellë çdo gjëje që jeton. Kjo fundjavë sjell ndjeshmëri më të madhe, por edhe ide dhe perceptime që mund të rezultojnë shumë konkrete. Në marrëdhëniet sentimentale krijohet një klimë e favorshme: mund të shprehesh me sinqeritet, të afrohesh me dikë dhe të lejosh veten të ndiejë më shumë, pa frikë dhe pa rezerva.
Luani
Nuk përjashtohet që këto ditë të sjellin ndonjë bezdi të vogël, ndonjë rishikim plani ose një program që nuk ecën pikërisht siç do ti. Nuk është asgjë serioze, por Luani nuk e duron lehtë kundërshtimin dhe sidomos në këtë periudhë, veçanërisht në fundjavë, mund të përballet me situata më delikate. Lajmi i mirë është se në periudha të favorshme astrologjikisht, edhe kur gabon, arrin të biesh në këmbë. Pra, edhe nëse bën ndonjë lëvizje jo të saktë, nuk do ta paguash shtrenjtë. Megjithatë pyetja mbetet: pse t’i krijosh vetes komplikime të panevojshme? Për ty është shumë e rëndësishme të dalësh në pah, të tregosh vlerën dhe të fitosh terren. Ata që punojnë në fusha ku ka konkurrencë, përballje ose sfidë direkte mund të arrijnë rezultate të mira. Të favorizuar janë edhe sportistët dhe të gjithë ata që jetojnë çdo ditë me objektiva për të fituar.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Edhe pse dalin pengesa të vogla, ke një forcë të tillë që të lejon t’i kalosh pa pasoja të rënda. Vështirësitë shërbejnë më shumë për të rishikuar strategjinë dhe mënyrën si sillesh me të tjerët sesa për të të ndalur vërtet. Dëshira për të shkëlqyer është shumë e fortë, por do të ishte mirë ta menaxhoje me më shumë ekuilibër që të shmangësh tensione të kota. Në situatat konkurruese, përkundrazi, jep maksimumin dhe arrin ta kthesh çdo sfidë në një mundësi për të treguar qartë sa vlen.
Virgjëresha
Kjo fundjavë është e favorizuar nga Venusi dhe Hëna, ndaj këshilla më e mirë është të shkëputesh sa më shumë nga lodhja dhe stresi. Nëse është e mundur, mos e mbush fundjavën me punë, sepse e shtuna dhe e diela janë ditë për dashurinë, për ndjenjat, për marrëdhëniet më të bukura dhe për emocionet që duan të rikthehen në qendër të jetës sate. Edhe ata që kanë probleme pune apo çështje të pazgjidhura do të ndiejnë dëshirën për të thënë: sot nuk dua shqetësime. Kjo është një fundjavë që shpërblen zemrën, afërsinë dhe qetësinë emocionale.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Pas një periudhe të lodhshme dhe të ngarkuar, tani ke nevojë reale të largohesh nga shqetësimet dhe të merresh me atë që të jep mirëqenie. Emocionet më në fund gjejnë hapësirë dhe bëhen qendra e ditëve të tua. Marrëdhëniet më të sinqerta forcohen, ndërsa gjithçka tjetër kalon në plan të dytë. Ky moment të ndihmon të rikuperosh qetësinë, të marrësh frymë më lirshëm dhe të jetosh me më shumë lehtësi, duke lënë jashtë gjithçka që të lodh ose të tensionon.
Peshorja
Rishikimi i llogarive dhe i planeve është në zhvillim, dhe kjo është një temë që po përsëritet prej kohësh. Me Jupiterin dhe Diellin në një pozicion paksa të trazuar, si edhe me Saturnin që që nga mesi i shkurtit të ka dhënë sinjal se disa rrugë nuk mund të vazhdojnë më njësoj, shumë të lindur në këtë shenjë po kuptojnë se duhet të nisin diçka të re. Mund të kesh arritur në pikën ku e sheh qartë se një projekt, bashkëpunim apo mënyrë veprimi nuk jep më të njëjtin rezultat si më parë. Në të vërtetë, shpesh mendon se mund t’i bësh të gjitha vetë dhe në disa raste edhe do të ishte më e lehtë kështu, por natyra jote të shtyn të kërkosh mbështetje, bashkëpunim dhe ndarje përgjegjësish. Nuk është se varesh nga mendimi i të tjerëve, por ndihesh më i sigurt kur një plan ose aktivitet zhvillohet në grup dhe jo krejt vetëm. Pikërisht tani bëhet shumë e rëndësishme të zgjedhësh mirë me kë ecën përpara. Në dashuri, situata duket më e lehtë dhe më e menaxhueshme krahasuar me muajin mars; ka më pak tension dhe më shumë qetësi për të kuptuar çfarë do realisht.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Ndryshimi që po kalon të shtyn të rishohësh bazat mbi të cilat ke ndërtuar disa nga sigurtë e tua. Jo çdo gjë mund të vazhdojë si më parë, dhe kjo të detyron të kërkosh drejtime të reja. Zgjedhja e njerëzve të duhur bëhet thelbësore për të ndërtuar diçka serioze dhe të vlefshme. Në planin sentimental ndihet një atmosferë më e lehtësuar, e cila të ndihmon t’i përjetosh marrëdhëniet me më shumë qetësi, pa presionin dhe pa paqartësinë që të ka shoqëruar më herët.
Akrepi
E shtuna dhe e diela janë ditë të frymëzuara, por duhet shumë kujdes me debatet dhe polemikat. Kur ndihesh mirë dhe i fortë, nuk do të thotë domosdoshmërisht se kërkon konflikt, por shpesh ndjen nevojën të përballesh me njerëz që i konsideron të paqartë ose jo të sinqertë. Pra, nëse sot ke pranë njerëz me të cilët ndihesh mirë, është moment i shkëlqyer për të organizuar një fundjavë të bukur, argëtuese dhe me energji pozitive. Por nëse së fundmi dikush të është dukur larg mënyrës sate të të menduarit, ose madje të ka kundërshtuar në familje apo në jetën personale, ka shumë mundësi që ta përballësh drejtpërdrejt, sy më sy. Risia e kësaj fundjave është se ti ndihesh në avantazh: ke më shumë forcë, më shumë siguri dhe më shumë mundësi për të dalë fitues nga çdo situatë.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Nuk ke dëshirë të lësh asgjë pezull. Vullneti për të sqaruar gjërat bëhet më i fortë dhe të shtyn të përballesh drejtpërdrejt me këdo që krijon dyshime ose tension. Kjo mund të sjellë biseda të forta dhe përplasje të hapura, por nga ana tjetër mund të prodhojë edhe rezultate konkrete, sepse më në fund gjërat dalin në dritë. Kur rrethohesh me njerëz që janë në të njëjtën frekuencë me ty, di ta shijosh momentin dhe të kalosh kohë shumë të mirë. Kjo të jep ndjesinë e kontrollit, kënaqësisë dhe epërsisë në raport me rrethanat.
Shigjetari
Sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë po i afrohesh pjesës së dytë të prillit, e cila do të jetë shumë e rëndësishme për një zgjim të veçantë në jetën tënde. Marsi ka qenë muaj me konflikte, bllokime dhe ndoshta edhe me shqetësime personale, qoftë për jetën tënde, për gjendjen fizike ose për dikë pranë teje. Tani, pak nga pak, këto tensione po zbuten dhe fundjava nis të japë sinjale pozitive sidomos në marrëdhënie. Megjithatë, duhet thënë hapur: në këtë moment mendja jote është më shumë te puna, paratë dhe siguria materiale. Nuk je i painteresuar për dashurinë, por aktualisht ke më shumë nevojë për garanci konkrete, për stabilitet dhe për një bazë të fortë mbi të cilën të ndihesh i sigurt.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Vështirësitë që ke kaluar kohët e fundit po humbasin gradualisht forcën dhe po hapin rrugë për një fazë më aktive, më të qëndrueshme dhe më ndërtuese. Shqetësimet që të kanë shoqëruar po zbehen pak e nga pak, dhe kjo të lejon të shohësh të ardhmen me më shumë besim. Në këtë periudhë vëmendja jote përqendrohet më shumë te stabiliteti ekonomik dhe siguria materiale. Ndjenjat ekzistojnë, por kalojnë në plan të dytë krahasuar me nevojën për të ndërtuar një të ardhme më solide.
Bricjapi
Kjo ka qenë një javë e lodhshme, ashtu siç edhe parashikohej. Disa ditë, sidomos e mërkura dhe e enjtja, kanë sjellë tensione, përplasje ose ngarkesë më të madhe se zakonisht. Zakonisht ti përpiqesh të mbështetesh shumë te vetja dhe shpesh zgjedh të veprosh vetëm, pikërisht për të shmangur pengesat që mund të vijnë nga të tjerët. Por nëse ndodhesh në një situatë pune ku duhet të organizosh jo vetëm veten, por edhe të tjerët, atëherë kjo periudhë bëhet më e vështirë. Kjo është një kohë prerjesh, zgjedhjesh të forta dhe largimesh nga gjërat që nuk funksionojnë më. Që nga mesi i shkurtit, Saturni ka nisur një tranzit të ashpër dhe edhe Jupiteri të tregon se disa gjëra nuk mund të ecin më në të njëjtën mënyrë. Ekziston një lloj bllokimi dhe për të gjetur zgjidhje duhet të veprosh konkretisht, jo vetëm të mendosh. Për ata që kanë kaluar një periudhë jo të mirë fizike ose emocionale, bllokimi lidhet më shumë me pritjen e përmirësimit. Megjithatë, kjo fundjavë, me Hënën në krahun tënd, flet më shumë për ndjenjat: jeta sentimentale del në pah, rritet dhe bëhet më e rëndësishme se shumë gjëra të tjera. Dashuria favorizohet.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Lodhja e grumbulluar ndihet sidomos kur duhet të mbash përgjegjësi të mëdha ose të marrësh vendime jo të lehta. Tensionet e ditëve të fundit të kanë treguar qartë se duhet të heqësh nga rruga jote atë që nuk funksionon më, edhe nëse kjo kërkon zgjedhje të ashpra. Ndryshimi nuk vjen vetë; ai kërkon veprim, vendosmëri dhe guxim për të prerë atë që të pengon. Nga ana emocionale, megjithatë, hapet një dritare më pozitive: ndjenjat marrin forcë dhe mund të bëhen një mbështetje e rëndësishme në mes të gjithë kësaj faze të lodhshme.
Ujori
Ka nevojë për konfirmime, por gjatë këtij muaji prill ato mund të jenë më të pakta në fushën e dashurisë. Kur qielli bëhet më kritik për ndjenjat, nuk do të thotë se ti i largon të gjithë ose mbyllesh plotësisht, por sidomos për ata që janë në një lidhje prej kohësh, mund të lindin kritika, nervozizëm dhe momente të vështira për t’u kaluar. Pikërisht për këtë arsye, kjo fundjavë duhet parë si një provë për çiftin. Nëse ekziston ndonjë tension i fshehur, ka shumë mundësi që mes sot dhe nesër të dalë në sipërfaqe. Prandaj duhet shumë kujdes me reagimet, me tonin e zërit dhe me mënyrën si përballen çështjet delikate.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Në marrëdhëniet sentimentale po dalin në pah dyshime dhe përplasje që nuk mund të injorohen më. Siguritë duken më pak të forta dhe kjo të shtyn të testosh qëndrueshmërinë e lidhjeve. Momentet e tensionit nuk janë vetëm problem, por edhe mundësi për të nxjerrë në dritë atë që nuk funksionon si duhet. Kjo fundjavë bëhet një lloj prove e qartë, ku gjithçka që ka mbetur e fshehur mund të dalë hapur. Pikërisht kështu mund të kuptosh më mirë se në ç’drejtim duhet të ecësh.
Peshqit
Frymëzimet që vijnë tani kanë vlerë të vërtetë dhe projektet që lindin në këtë periudhë mund të sjellin rezultate të rëndësishme. Je njeri aktiv, por herë pas here ke prirjen t’i lësh gjërat në dorë të rrjedhës së ngjarjeve. Kur nuk ndodh asgjë, ankohesh se gjithçka ka ngecur; por kur vijnë kënaqësi dhe rezultate, shpesh kënaqesh me momentin dhe nuk mendon ta shtysh më tej. Pikërisht tani, nëse ke një bazë të mirë dhe e di se vlen, duhet të informohesh më shumë, të pyesësh, të kërkosh dhe madje të pretendosh më shumë: qoftë një rritje page, një konfirmim, një përgjigje apo një njohje konkrete të vlerës sate. Gjithçka që lind, nis ose forcohet deri në qershor do të ndikojë që pjesa e dytë e vitit 2026 të jetë edhe më aktive dhe më e pasur me mundësi. Dashuria po të thërret qartë: këtë fundjavë mos e injoro, por përgjigju.
Reflektim dhe thellim për qiellin e sotëm:
Mundësitë ekzistojnë dhe kërkojnë një qëndrim më të vendosur nga ana jote. Nuk mjafton të kënaqesh me atë që ke arritur deri tani; bëhet e nevojshme të shtysh veten pak më tej. Vetëdija për aftësitë e tua mund të të çojë drejt rezultateve dhe vlerësimeve konkrete, nëse vepron me vendosmëri. Në planin sentimental përfshirja emocionale rritet dhe të sjell momente të forta. Dëshira për të ndarë, për të dashur dhe për t’u afruar me dikë bëhet më e fortë se gjithçka tjetër.
