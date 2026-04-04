Yjet e futbollit që do të mungojnë në Botërorin 2026

SHBA – Me përfundimin e fazës “play-off” janë përcaktuar 48 përfaqësueset pjesëmarrëse në Botërorin 2026, megjithatë disa prej emrave më të njohur të futbollit botëror do ta ndjekin turneun nga shtëpia.
E përditshmja spanjolle MARCA ka publikuar një formacion simbolik të lojtarëve më të shtrenjtë që nuk kanë arritur të kualifikohen, me një vlerë totale që tejkalon 650 milionë euro.
Në portë spikat Gianluigi Donnarumma, i cili ende nuk ka marrë pjesë në një Kupë Bote gjatë karrierës së tij. Reparti i mbrojtjes përbëhet nga Andrei Rațiu, Illia Zabarnyi, Alessandro Bastoni dhe Dávid Hancko.
Në mesfushë, mungesat janë po ashtu të ndjeshme, me lojtarë si Bryan Mbeumo, Morten Hjulmand, Dominik Szoboszlai dhe Khvicha Kvaratskhelia.
Në sulm, lista përfshin emra të njohur të futbollit europian dhe afrikan si Victor Osimhen, Benjamin Šeško dhe Robert Lewandowski.
Mungesa e këtyre futbollistëve thekson konkurrencën e fortë në procesin kualifikues dhe faktin se edhe lojtarë të nivelit të lartë mund të mbeten jashtë një prej eventeve më të mëdha të futbollit botëror.
