Kursi i këmbimit për sot: Me sa po blihen dhe shiten monedhat kryesore

Në tregun valutor vendas, monedhat e huaja paraqiten me luhatje të lehta këtë të shtunë, duke reflektuar zhvillimet e fundit në tregjet financiare.
Sipas kursit të ditës, dollari amerikan blihet me 82.4 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.
Ndërkohë, euro këmbehet me 95.4 lekë në blerje dhe 96.2 lekë në shitje.
Edhe monedhat e tjera kryesore paraqiten si më poshtë:
franga zvicerane blihet me 103.1 lekë dhe shitet me 104.2 lekë paundi britanik blihet me 109 lekë dhe shitet me 110 lekë dollari kanadez blihet me 59 lekë dhe shitet me 60.4 lekë
Këto nivele pasqyrojnë një stabilitet relativ të kursit të këmbimit, ndërsa tregu vijon të ndikohet nga faktorë ndërkombëtarë ekonomikë dhe financiarë.
