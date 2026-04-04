Donald Trump: Nëse piloti amerikan është kapur nga Irani, nuk ndikon në negociata

Irani pretendohet se ka rrëzuar për herë të parë avionë luftarakë amerikanë, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme mes Iran, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izrael vijon të përshkallëzohet.
Sipas raportimeve, një prej pilotëve është shpëtuar dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa për pilotin e dytë ka dyshime se mund të jetë kapur nga forcat iraniane. Operacionet e kërkimit për gjetjen e tij janë ende në vijim.
Presidenti amerikan, Donald Trump, nuk dha detaje mbi masat që mund të ndërmerren në rast se konfirmohet kapja e pilotit, duke u shprehur shkurt: “Shpresojmë që kjo të mos ndodhë”. Ai theksoi gjithashtu se incidenti nuk do të ndikojë në procesin e negociatave.
Ndërkohë, Trupat e Gardës Revolucionare Islamike kanë rrethuar një zonë në provincat jugperëndimore të Kohgiluyeh dhe Boyer-Ahmad, ku besohet se është rrëzuar avioni.
Situata në terren mbetet e tensionuar. Në jug të Izrael janë raportuar shpërthime pas goditjeve me raketa balistike nga Irani në një zonë industriale, megjithëse nuk raportohet për viktima. Paralelisht, sulme intensive janë raportuar në veri të Teheran, si dhe në Bejrut, ku objektiv kanë qenë infrastruktura të lidhura me grupin Hezbollah.
Nga ana tjetër, kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, ka lëshuar paralajmërime lidhur me një tjetër pikë strategjike të transportit detar në rajon, Ngushtica e Bab el-Mandeb. Ai ngriti shqetësime mbi ndikimin që mund të ketë çdo përshkallëzim i mëtejshëm në qarkullimin global të naftës, gazit të lëngshëm dhe mallrave të tjera jetike.
