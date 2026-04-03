NASA publikon pamjet spektakolare të Tokës nga misioni “Artemis II”

NASA ka ndarë katër imazhet e para të marra nga astronautët e Artemis II nga kapsula “Orion”, gjatë udhëtimit drejt Hënës, duke ofruar pamje unike të planetit tonë nga hapësira.
Imazhet u kapën nga komandanti i misionit, Reed Wiseman, dhe tregojnë perspektiva të ndryshme të Tokës:
Imazhi i parë u përshkrua si një kujtesë se “pavarësisht se sa larg shkojmë, ne mbetemi një botë që na vëzhgon”. Imazhi i dytë tregon Tokën si një “pikë blu” në sy të ekuipazhit gjatë udhëtimit. Në të tretin shihet ndarja midis natës dhe ditës, e njohur si terminatori, ndërsa imazhi i katërt përfaqëson aktivitetin njerëzor përmes dritave elektrike.
Astronautja Christina Koch komentoi për përvojën unike të shikimit të planetit nga hapësira: “Të shohësh Tokën nga një dritare hapësinore dhe të dish se do të kemi një pamje të ngjashme të Hënës, është emocionuese dhe e pabesueshme”.
Komandanti Wiseman përshkroi një moment spektakolar kur Qendra e Kontrollit në Hjuston ndryshoi orientimin e Orionit gjatë perëndimit të diellit pas Tokës: “Pamë planetin nga poli në pol, Afrikën, Europën dhe madje Dritat Veriore. Ishte një moment që na magjepsi të gjithëve”.
Astronautët kaluan kohë të gjatë duke bërë fotografi, duke shtyrë edhe vakti e tyre të parë të përbashkët, për të dokumentuar pamjet e jashtëzakonshme të Tokës të ndriçuar nga Hëna dhe dielli, duke krijuar një koleksion vizual të rrallë dhe emocionues për publikun.
Jeremy Hansen, specialist i misioneve të Agjencisë Hapësinore Kanadeze, shtoi: “Pamja e anës së errët të Tokës të ndriçuar nga Hëna është e jashtëzakonshme. Askush nuk mund të largohet për ushqim sepse të gjithë jemi të bllokuar duke bërë fotografi”.
