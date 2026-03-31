Aromat e këqija në frigorifer? Këto metoda natyrale e bëjnë frigoriferin tuaj të ketë aromë të freskët
Transmetuar më 31-03-2026, 23:20

Frigoriferi është një nga pajisjet që përdorim çdo ditë, por nëse nuk organizohet mirë, ushqimet mund të shkaktojnë erëra të pakëndshme. Një kombinim i ushqimeve të ndryshme shpesh krijon aromë të bezdisshme.

Për ta pastruar dhe freskuar frigoriferin në mënyrë natyrale, mund të përdoren: fetat e limonit, llumi i kafesë, patatet e qëruara, uthulla dhe hiri, të cilët thithin aromat e këqija.

Ruajtja e ushqimeve në enë hermetike gjithashtu ndihmon që aroma të mos përhapet dhe ushqimet të qëndrojnë më të freskëta.

Me disa kujdes të thjeshtë dhe metoda natyrale, frigoriferi juaj mund të jetë gjithmonë i pastër dhe pa erë të pakëndshme.

