Përplasen “kokë më kokë” dy automjete, shoferët dhe pasagjerët dërgohen në spital

Transmetuar më 31-03-2026, 23:03
FIER – Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Fier–Patos, ku u përplasën “Volkswagen” dhe “Tuareg”.
Si pasojë e goditjes së fortë, drejtuesit e automjeteve dhe pasagjerët e tyre janë lënduar dhe janë dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier për trajtim mjekësor.
Në vendngjarje ndodhet Policia dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për të zbuluar shkaqet e aksidentit.
