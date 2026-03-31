Video
Kosova humb ndeshjen, turqit kualifikohen për në Botërorin 2026
Transmetuar më 31-03-2026, 22:46

PRISHTINË – Kombëtarja e Kosovës u mund nga Turqia në finalen e “play-off”-it për kualifikimin në Botërorin 2026, duke humbur shansin për të debutuar në këtë kompeticion historik.

Takimi u zhvillua në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku Turqia arriti të shënojë golin vendimtar dhe të sigurojë vendin në Botëror.

Pavarësisht humbjes, Kosova përfaqësoi me dinjitet vendin dhe arriti të krijojë një entuziazëm të jashtëzakonshëm tek tifozët dhe mediat ndërkombëtare, duke shënuar një nga kapitujt më të rëndësishëm në historinë e futbollit kosovar.

