Freddie Mercury dhe dashuria e tij e jashtëzakonshme për macet

Këngëtari legjendar i Queen, Freddie Mercury, njihej jo vetëm për zërin e tij të jashtëzakonshëm dhe performancat ikonike, por edhe për dashurinë e thellë ndaj maceve të tij, sipas “The Rolling Stones”.
Sipas burimeve biografike dhe dëshmive të të afërmve, Mercury u njoh fillimisht me dy mace, Tom dhe Jerry, falë partneres së tij, Mary Austin. Me kalimin e viteve, ai arriti të kujdesej për deri në 10 mace, të cilave u kushtonte vëmendje të veçantë: secila kishte hapësirën e vet në shtëpi dhe trajtime të posaçme gjatë festave si Krishtlindjet.
Kjo lidhje e fortë u reflektua edhe në krijimtarinë e tij artistike. Në vitin 1985, Mercury i dedikoi albumin e tij solo “Mr. Bad Guy” maceve të tij, duke përfshirë një dedikim të drejtpërdrejtë për to dhe për adhuruesit e kafshëve.
Po ashtu, kënga “Delilah”, një nga më personale të repertorit të Queen, u frymëzua nga macja e tij e preferuar me të njëjtin emër dhe u përfshi në albumin “Innuendo”. Figura e maceve u shfaq edhe në elementë vizualë të grupit, përfshirë kopertinat dhe videoklipe.
Në muajt e fundit të jetës së tij, Mercury kaloi orë të tëra duke pikturuar macen e tij të dashur, Delilah. Në një nga intervistat e tij të fundit me gazetarin David Wigg, ai deklaroi se kishte përfshirë si Mary Austin ashtu edhe macet e tij në testament, duke theksuar lidhjen e fortë emocionale që kishte me to.
Ky dimension personal i artistit hedh dritë mbi anën më pak të njohur të Freddie Mercury: pas figurës së një ylli botëror fshihej një njeri me ndjenja të thella dhe përkushtim të rrallë ndaj kafshëve, të cilat i konsideronte pjesë të familjes.
