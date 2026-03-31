Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
PD kërkon ndryshim zgjedhor, PS vendos kusht: Të ulim edhe numrin e deputetëve
Transmetuar më 31-03-2026, 21:43

Diskutimet mes shumicës dhe pakicës në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore rikthejnë kushtëzimet mes palëve.

Opozita, duke e cilësuar sistemin aktual si favorizues për partinë në pushtet, kërkon që drafti i komisionit të përfshijë edhe rregullat për koalicionet parazgjedhore.

Partia Socialiste nuk e kundërshton kategorikisht këtë kërkesë, por e kushtëzon çdo ndryshim të sistemit edhe me uljen e numrit të deputetëve.

Nga ana tjetër, PS ka propozuar ngritjen e një komisioni të posaçëm për Reformën Kushtetuese, i cili do të përfshijë edhe çështjet që lidhen me sistemin zgjedhor.

Damian Gjiknuri ka shprehur gatishmërinë për të diskutuar ndryshime të mundshme, duke përfshirë edhe rishikimin e numrit të deputetëve, dhe theksoi se këto çështje mund të trajtohen të përmbledhura në një komision tjetër të përbashkët.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...