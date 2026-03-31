PD kërkon ndryshim zgjedhor, PS vendos kusht: Të ulim edhe numrin e deputetëve

Diskutimet mes shumicës dhe pakicës në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore rikthejnë kushtëzimet mes palëve.
Opozita, duke e cilësuar sistemin aktual si favorizues për partinë në pushtet, kërkon që drafti i komisionit të përfshijë edhe rregullat për koalicionet parazgjedhore.
Partia Socialiste nuk e kundërshton kategorikisht këtë kërkesë, por e kushtëzon çdo ndryshim të sistemit edhe me uljen e numrit të deputetëve.
Nga ana tjetër, PS ka propozuar ngritjen e një komisioni të posaçëm për Reformën Kushtetuese, i cili do të përfshijë edhe çështjet që lidhen me sistemin zgjedhor.
Damian Gjiknuri ka shprehur gatishmërinë për të diskutuar ndryshime të mundshme, duke përfshirë edhe rishikimin e numrit të deputetëve, dhe theksoi se këto çështje mund të trajtohen të përmbledhura në një komision tjetër të përbashkët.
