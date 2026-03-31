Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘PD është një hale dhe jo parti’! Gazment Bardhi i përgjigjet Edi Ramës
Transmetuar më 31-03-2026, 21:38

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi i është përgjigjur deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili tha sot në Asamblenë e Zgjeruar të PS-së në njësinë 7, se PD është një “hale” dhe jo parti.

Me anë të një potimi në Facebook, Bardhi shkruan se mbi 500 mijë votues nuk janë “hale”, por janë qytetarë që e dinë se në krye të qeverisë është dikush që i vjedh çdo ditë. Bardhi thekson ndër të tjera, se kjo e Edi Ramës nuk është gjuhë politike, por është urrejtje.

“Një përgjigje e detyruar për Kryeministrin. Mbi 500 mijë votues nuk janë “hale”. Janë qytetarë që e dinë se në krye të qeverisë është dikush që i vjedh çdo ditë.

Kjo e Edi Ramës nuk është gjuhë politike, është urrejtje, për të cilën kam vetëm neveri. Por për dikë që e ka kokën në nga korrupsioni dhe po qelb Shqipërinë, gjithçka dhe kushdo i duket hale. Turp!” – shkruan Bardhi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...