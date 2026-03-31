Tension në stadiumin “Fadil Vokrri”/ Policia arreston disa tifozë turq para ndeshjes Kosovë-Turqi

Prishtina – Para nisjes së finales së “play off”-it për Botërorin, stadiumin “Fadil Vokrri” është përfshirë nga tensioni, ndërsa Policia ka arrestuar disa tifozë turq për shkak të trazirave të shkaktuara.
Ndeshja Kosovë-Turqi nis sot në orën 20:45 dhe ka një rëndësi historike: Kosova synon kualifikimin e saj të parë për në Botëror, ndërsa Turqia kërkon të rikthehet në këtë kompeticion pas 24 vitesh mungesë.
Autoritetet po monitorojnë situatën për të garantuar sigurinë e tifozëve dhe zhvillimin normal të takimit.
