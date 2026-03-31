deshja Kosovë-Turqi/ Formacionet zyrtare të ‘dardanëve’ për finalen historike

Prishtina – Sot në orën 20:45, stadiumin “Fadil Vokrri” do të presë finalen e “play off”-it, ku Kosova do të përballet me Turqinë. Pas një fushate kualifikuese shumë pozitive dhe suksesit në gjysmëfinale ndaj Sllovakia, “dardanët” synojnë një kualifikim historik për në Botëror.
Formacionet zyrtare janë publikuar, me mungesa të rëndësishme në të dy skuadrat: te Kosova nuk do të luajë Amir Rrahmani, ndërsa te Turqia dëmtimi e ndaloi Demiralin.
Kosova (trajneri Foda):Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari; Vojvoda, Hoxha, Rexhbecaj, Muslija, Gallapeni; Asllani, Muriqi
Turqia (trajneri Montella):Ugurcan; Kadioglu, Bardakci, Kabak, Celik; Calhanoglu, Yuksek; Yildiz, Guler, Alper; Akturkoglu
Ndeshja pritet të jetë një sfidë e fortë, ndërsa tifozët shprehin mbështetje të madhe për Kosovën në rrugën drejt kualifikimit të parë historik për në Botëror.
