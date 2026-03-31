Berisha pas takimit me përfaqësuesit e KiE-së: I informova për “farsën elektorale”
Tiranë – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka dalë në një deklaratë për mediat pas takimit me përfaqësues të Këshilli i Europës, të angazhuar në procesin e monitorimit paszgjedhor të Shqipërisë.
Në fjalën e tij, Berisha tha se gjatë këtij takimi ka paraqitur shqetësimet e opozitës lidhur me proceset zgjedhore në vend, duke i cilësuar zgjedhjet e fundit si një “farsë elektorale”. Ai akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për përdorim të administratës shtetërore dhe burimeve publike në funksion të interesave politike.
Sipas tij, në diskutim me përfaqësuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës janë ngritur edhe çështje që lidhen me funksionimin e Kuvendit të Shqipërisë. Berisha pretendoi se, sipas tij, deputetët e delegacionit shqiptar nuk njoftohen për takimet e kërkuara nga partnerët ndërkombëtarë, duke e cilësuar këtë praktikë si problematike.
Ai shtoi se u ka paraqitur ndërkombëtarëve, sipas tij, fakte dhe dokumente që mbështesin akuzat për parregullsi zgjedhore dhe përfshirje të elementëve kriminalë në proces.
Në vijim, Berisha artikuloi edhe akuza ndaj Olta Xhaçka, kryetare e delegacionit shqiptar në Asamblenë Parlamentare të KiE-së, duke e kritikuar për çështje që, sipas tij, lidhen me pronat dhe integritetin institucional.
Në përfundim, lideri i opozitës deklaroi se, sipas vlerësimit të tij, Shqipëria ka pësuar regres në standardet demokratike pas përfundimit të procesit të monitorimit ndërkombëtar.
Deklaratën për mediat, Berisha e mbylli me një urim për ndeshjen mes Kosova dhe Turqia.
