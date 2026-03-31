Video/ Atmosferë elektrizuese në Prishtinë/ Tifozët ndezin qytetin para finales Kosovë–Turqi

Prishtina – Entuziazmi ka arritur kulmin në kryeqytetin e Kosovës, teksa afrohet përballja vendimtare ndaj Turqisë në finalen e “play-off”-it për kualifikimin në Botëror.
“Dardanët” janë vetëm një hap larg një arritjeje historike, ndërsa ndeshja do të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokrri Stadium.
Që në orët e para të ditës, rrugët e Prishtinës janë mbushur me tifozë të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot emocion.
Pamjet tregojnë grupe të mëdha tifozësh të bashkuar, të cilët këndojnë në kor thirrjen e njohur: “Kush s’kërcen, nuk është shqiptar”.
Mbështetja masive dhe atmosfera elektrizuese pritet të jenë një shtysë e fortë për përfaqësuesen e Kosovës në këtë sfidë vendimtare.
