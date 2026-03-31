Përplasjet në mbledhjen e PS-së/ Rama: Raportimet ‘të pabesueshme dhe spektakolare’, kritika ndaj mediave

Tirana – Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj raportimeve për përplasje në mbledhjen e fundit të Grupit Parlamentar të Partia Socialiste, duke i cilësuar ato si “të pabesueshme” dhe “spektakolare”.
Gjatë një komunikimi nga Njësia 7 në kryeqytet, Rama u shpreh se pasqyra mediatike e takimit nuk ka reflektuar thelbin e diskutimeve, por është fokusuar në interpretime mbi debatet mes individëve.
Sipas tij, mbledhja e zgjeruar mujore e grupit parlamentar me qeverinë ka në fokus çështje konkrete dhe me interes publik, përfshirë problemet e pronave, shërbimin e kadastrës dhe ecurinë e reformave përkatëse. Ai theksoi gjithashtu se në takim është diskutuar edhe reforma administrativo-territoriale, mbi bazën e analizave demografike dhe financiare të kryera gjatë muajve të fundit.
Rama kritikoi mediat kombëtare për mënyrën e raportimit, duke theksuar se ato nuk kanë përcjellë përmbajtjen e diskutimeve disaorëshe, por janë ndalur te deklaratat dhe përplasjet individuale.
Kreu i qeverisë u ndal edhe te shqetësimet e qytetarëve, duke përmendur rritjen e çmimeve, veçanërisht atë të karburanteve. Ai e lidhi këtë situatë me zhvillimet ndërkombëtare dhe konfliktet globale, duke theksuar se bëhet fjalë për faktorë të jashtëm që ndikojnë drejtpërdrejt në ekonominë e vendit.
Në përfundim, Rama nënvizoi se fokusi i qeverisë mbetet adresimi i çështjeve që prekin drejtpërdrejt jetën e qytetarëve, përtej debatit politik dhe interpretimit mediatik.
