Gjest mirënjohjeje në Prishtinë/ Lokali ofron kafe dhe çaj falas për tifozët turq para finales Kosovë–Turqi: Keni paguar në 1999

Një akt simbolik mirënjohjeje ka tërhequr vëmendjen në Prishtina, vetëm pak orë përpara finales mes Kosova dhe Turqia.
Një lokal në kryeqytet ka vendosur të ofrojë kafe dhe çaj falas për të gjithë tifozët turq që kanë udhëtuar për të ndjekur ndeshjen, në një gjest që është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale.
Në ambientet e lokalit është vendosur një njoftim me mesazhin: “Sot rivalë, por gjithmonë miq! Kafe dhe çaj falas për të gjithë tifozët turq. Ju paguat më 1999, sot nuk keni asnjë detyrim”.
Ky mesazh i referohet mbështetjes që Turqia i ka dhënë popullit të Kosova gjatë periudhës së luftës në vitin 1999, një kujtesë historike që vazhdon të mbetet e gjallë në marrëdhëniet mes dy vendeve.
Gesti synon të theksojë se lidhjet e miqësisë dhe solidaritetit mes dy popujve qëndrojnë mbi rivalitetin sportiv, duke dhënë një mesazh pozitiv përtej rezultatit të ndeshjes.
