Reforma territoriale/ Berisha propozon rikthimin e komunave në zonat me mbi 1300 banorë

Pas prezantimit të planit të Partisë Socialiste për reformën administrativo-territoriale, edhe opozita duket se ka gati variantin e saj. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi një tryezë konsultimi me ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, ku paraqiti vizionin e tij për riorganizimin territorial.
Sipas Berishës, reforma e ndërmarrë rreth një dekadë më parë ka rezultuar e pasuksesshme dhe ka ndikuar në shpopullimin e zonave, veçanërisht në ato kodrinore dhe malore. Ai propozoi rikthimin e komunave në të gjitha zonat ku numri i banorëve arrin të paktën 1300–1500.
Berisha theksoi se ky hap do të ndihmonte në përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe në frenimin e braktisjes së territoreve rurale, duke e cilësuar rikthimin e komunave si një mundësi për të rigjallëruar këto zona.
Në argumentimin e tij, ai solli si shembull modelin e Franca, e cila ka rreth 36 mijë komuna, përfshirë edhe njësi me numër të vogël banorësh, por që sipas tij kanë kontribuar në zhvillimin bujqësor dhe territorial.
Berisha përmendi gjithashtu raste konkrete në Shqipëri, si Kamza, që sipas censusit të vitit 2011 renditet si qyteti i gjashtë më i madh në vend, si dhe Sukthi, për të cilin tha se, ndonëse ka një popullsi të konsiderueshme, nuk ka më status administrativ të veçantë.
Ai theksoi nevojën për hartimin e një ndarjeje të re territoriale të bazuar në kritere shkencore dhe demografike, me dy objektiva kryesorë: përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Burime nga opozita bëjnë me dije se ende nuk është zyrtarizuar numri i bashkive që propozohet në kuadër të kësaj reforme, por drafti paraprak parashikon rreth 100 njësi vendore.
Sa i përket ndarjes në rajone, demokratët shprehen kundër modelit të propozuar nga mazhoranca, duke argumentuar se ai çon në centralizim të pushtetit. Në vend të kësaj, ata mbështesin një organizim sipas standardeve të vendeve të Bashkimi Evropian, ku rajonet kanë kompetenca të plota për të përmbushur kërkesat e zhvillimit dhe integrimit.
Në përfundim, Berisha deklaroi se opozita do të vijojë konsultimet në terren me qytetarët, përpara se të prezantojë një variant përfundimtar të reformës territoriale.
