Kosovë–Turqi, tifozët shqiptarë dynden drejt Prishtinës për të mbështetur kombëtaren

Qindra tifozë nga Shqipëri janë nisur drejt Prishtinë për të ndjekur dhe mbështetur Kombëtarja e Kosovës në përballjen ndaj Kombëtarja e Turqisë.
Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokrri Stadium, ku pritet një atmosferë e zjarrtë nga tifozët vendas dhe ata të ardhur nga Shqipëria.
Të pajisur me flamuj kombëtarë dhe simbole të ndryshme, tifozët kanë krijuar një atmosferë entuziaste që gjatë udhëtimit drejt kryeqytetit të Kosovës.
Aktualisht, shumë prej tyre ndodhen në pikën kufitare të Vërmicë Border Crossing, ku është shënuar fluks i shtuar automjetesh që vijnë nga Shqipëria. Megjithatë, sipas burimeve nga terreni, pritjet nuk janë të gjata dhe lëvizja vijon normalisht.
Pjesëmarrja e lartë e tifozëve nga Shqipëria në këtë ndeshje dëshmon edhe një herë lidhjen e fortë sportive dhe shpirtërore mes shqiptarëve në të dy anët e kufirit, duke e kthyer këtë përballje në një festë të përbashkët.
