Nis zbatimi i projektit ‘Smart City’në shkolla, ngrihen shqetësime për sigurinë dhe privatësinë

Ka nisur implementimi i projektit “Smart City” në disa shkolla të Tiranë, një iniciativë me vlerë rreth 140 milionë dollarë që ka ngjallur debat mbi sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale.
Sipas raportimeve, në ambientet shkollore po instalohen kamera sigurie, ndërsa të dhënat e mbledhura do të menaxhohen nga Policia e Shtetit.
Projekti po zbatohet nga kompania Presight AI, pjesë e grupit G42 me bazë në Abu Dhabi. Sipas një investigimi të BIRN, kjo kompani ka ngritur shqetësime edhe në Kongresi i Shteteve të Bashkuara për shkak të lidhjeve të mundshme me kompani kineze.
Ekspertë të të drejtave digjitale kanë shprehur rezerva për projektin, duke paralajmëruar për rreziqe të mundshme që lidhen me survejimin masiv dhe ndërhyrjen në privatësinë e qytetarëve.
Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare kanë deklaruar se projekti synon rritjen e sigurisë publike dhe efikasitetit urban përmes përdorimit të Inteligjenca Artificiale dhe sistemeve të avancuara të analizës së të dhënave.
Fillimisht, kostoja e projektit ishte parashikuar rreth 60 milionë dollarë, por më pas është rritur në 140 milionë dollarë.
Nisma daton që nga prilli i vitit 2024, kur ish-ministri i Brendshëm Taulant Balla firmosi një memorandum mirëkuptimi në Abu Dhabi me kompaninë “Presight AI”. Më pas, në shkurt 2025, marrëveshja u konsolidua gjatë vizitës së presidentit të Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, në Shqipëri, ku u firmosën marrëveshje të tjera bashkëpunimi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd