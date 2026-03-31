Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në rrugën Transballkanike në Vlorë, shoferi largohet nga vendngjarja
Transmetuar më 31-03-2026, 14:04

Një aksident rrugor është regjistruar në Rruga Transballkanike, në Vlorë, ku një automjet ka përplasur një grua te vijat e bardha dhe më pas është larguar me shpejtësi nga vendngjarja.

Sipas informacioneve paraprake, e lënduara është transportuar menjëherë për ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet e Policia e Shtetit, të cilat kanë nisur hetimet për identifikimin e drejtuesit të automjetit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Autoritetet po punojnë për kapjen e autorit dhe sqarimin e dinamikës së ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...