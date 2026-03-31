Aksident në rrugën Transballkanike në Vlorë, shoferi largohet nga vendngjarja

Një aksident rrugor është regjistruar në Rruga Transballkanike, në Vlorë, ku një automjet ka përplasur një grua te vijat e bardha dhe më pas është larguar me shpejtësi nga vendngjarja.
Sipas informacioneve paraprake, e lënduara është transportuar menjëherë për ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet e Policia e Shtetit, të cilat kanë nisur hetimet për identifikimin e drejtuesit të automjetit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Autoritetet po punojnë për kapjen e autorit dhe sqarimin e dinamikës së ngjarjes.
