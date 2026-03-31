Berisha kundër rikthimit të Komiteteve Ekzekutive: “Ne i qëndrojmë rajoneve, ashtu si Europa”

TIRANË – Sali Berisha kritikon projektin e Edi Rama për rikthimin e Komiteteve Ekzekutive, duke e konsideruar një hap prapa në qeverisje dhe një rrezik për centralizimin e pushtetit.
Berisha theksoi se reforma e tij synon rikthimin e bashkive dhe komunave në qytezat dhe qytetet satelite të qyteteve të mëdha, duke iu referuar shembujve të Sukthit dhe Kamzës, që sipas tij janë shuar për shkak të politikave qendrore. Ai argumentoi se vendet e zhvilluara, si Zvicra, paguajnë banorët që të qëndrojnë në zonat rurale, duke siguruar shërbime dhe zhvillim lokal.
“Ne nuk kemi punë me Komitetet Ekzekutive. Përkundrazi, ne jemi për të zbatuar të drejtat kushtetuese të qeverive vendore, decentralizimin dhe dekoncentrimin. Rajonet janë të domosdoshme dhe duhet të jenë të afta për të përballuar sfidat dhe kërkesat e Bashkimit Europian,” tha Berisha.
Ai shtoi se rikthimi i Komiteteve Ekzekutive nga Rama përbën një rrezik për hiperkoncentrimin e pushtetit, ku të gjitha agjencitë dhe shërbimet qendrore do të mbledhen në Tiranë dhe do të raportojnë në mënyrë të centralizuar, duke humbur autonominë rajonale.
Berisha përfundoi duke theksuar se reforma e qeverisjes vendore do të diskutohet në një debat të gjerë kombëtar, për të përcaktuar variantin përfundimtar të ndarjes dhe funksionimit të rajoneve sipas standardeve europiane.
