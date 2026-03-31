Berisha: Zonat malore dhe kodrinore të rikthehen me komunat aty ku jetojnë mbi 1,300 banorë

TIRANË – Sali Berisha ka theksuar nevojën për rikthimin e komunave në zonat malore dhe kodrinore të Shqipërisë, duke argumentuar se kjo është e domosdoshme për ofrimin e shërbimeve dhe për zhvillimin e harmonizuar sipas standardeve europiane.
Berisha deklaroi se në Shqipëri ka reliev të vështirë, me 18,300 kilometra rrugë, gjë që kërkon dy standarde: një për zonat malore dhe kodrinore dhe një për pjesët e tjera të vendit. Ai sugjeroi që komunat të rikthehen aty ku jetojnë mbi 1,300 deri në 1,500 banorë.
“Duhet të rikthejmë me shpejtësi shërbimet dhe komunat në zonat kodrinore e malore. Ato janë mundësia e fundit për të mos i përjashtuar nga territori i Shqipërisë,” tha Berisha, duke vënë në dukje shembullin e Francës, që ka mbi 36 mijë komuna, përfshirë edhe ato me numër të vogël banorësh.
Ish-Kryeministri përmendi edhe masivin malor nga Dajti deri në Martanesh, duke theksuar se potenciali turistik dhe natyror i zonave të tilla po mbetet i papërdorur. “Biza mund të ishte një nga qendrat më të bukura turistike të kryeqytetit, por është e shkatërruar dhe përdoret vetëm për stërvitje ushtarake. Kjo duhet të marrë fund,” shtoi ai.
Berisha e lidh këtë iniciativë me nevojën për zhvillim të qëndrueshëm rajonal dhe integrim në standardet e Bashkimi Europian, duke theksuar se Europa e rajoneve synon zhvillim harmonik në të gjitha hapësirat europiane.
