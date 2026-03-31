Historia e veçantë e vajzës shqiptare që braktisi familjen dhe u dashurua me të dënuarin me vdekje

HOUSTON – Tiana Krasniqi, një grua nga Britania, ka vendosur të fejohet me James Broadnax, i cili është dënuar për vrasjen e dy producentëve muzikorë në 2008. Ekzekutimi i tij është planifikuar më 30 prill.
Edhe pse kurrë nuk janë takuar fizikisht, marrëdhënia e tyre u ndërtua përmes letrave dhe bisedave telefonike, pas një kontakti fillestar të tetorit 2024, kur Tiana i shkroi Broadnax për të mbledhur informacion mbi një projekt studimi mbi pabarazitë racore dhe praktikat gjyqësore në SHBA.
Për të qenë pranë të fejuarit të saj, Tiana ka lënë Londrën dhe është zhvendosur në Houston, ku punon si recepsioniste, studion drejtësi dhe angazhohet në një fushatë kundër dënimit me vdekje, duke kërkuar tërheqjen e ekzekutimit të Broadnax-it.
Çifti ka planifikuar një ceremoni të shkurtër martesore brenda burgut, me një xham ndarës, që do të zgjasë rreth 15 minuta. Vendimi i Tiana-s ka pasur pasojë të rëndësishme në jetën e saj personale, pasi ajo ka qenë larg vajzës së saj 9-vjeçare, e cila jeton në Mbretërinë e Bashkuar me babanë.
Rasti i Broadnax ka ngjallur debat, sidomos pas deklaratave të kushëririt të tij, që mund të ketë qenë i vetmi përgjegjës për krimin, dhe shqetësimeve mbi paragjykime racore gjatë procesit gjyqësor, citon The Sun.
Tiana ka deklaruar se dëshiron të jetë pranë Broadnax-it në momentin e fundit të ekzekutimit, duke treguar dashurinë dhe përkushtimin e saj. Historia e tyre ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut në të dyja anët e Atlantikut, duke nxitur diskutime mbi moralin, dashurinë dhe drejtësinë në sistemin penal amerikan.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd