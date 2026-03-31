Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Pas datës 20 s’ka analiza në QSUT’! PD kërkon interpelancë me ministren e Shëndetësisë
Transmetuar më 31-03-2026, 12:08

TIRANË – Partia Demokratike ka denoncuar mungesën e mundësisë për qytetarët për të kryer analizat laboratorike në QSUT pas datës 20 të këtij muaji, duke e cilësuar situatën si skandal të koncesionit të sterilizimit.

Në një konferencë për media nga Kryesia e Kuvendi i Shqipërisë, deputeti i PD-së, Bardh Spahia, tha se qytetarët po hasin vështirësi të mëdha për kryerjen e analizave laboratorike dhe kërkoi zhvillimin e një interpelance me Evis Sala.

“Partia Demokratike kërkon një interpelancë në Parlament për çështjen e sterilizimit. Vetë ministrja e ka pranuar publikisht se qytetarët nuk kanë mundësi të kryejnë analizat”, deklaroi Spahia.

Ai akuzoi gjithashtu qeverinë se po synon përfitime nga koncesioni tashmë nën administrimin e shtetit dhe i bëri thirrje SPAK të nisë hetimet për këtë rast.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...