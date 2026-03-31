Kosova përballet me Turqinë në “play-off”, pritet ndeshje historike në Prishtinë

PRISHTINË – Sytë e tifozëve shqiptarë janë sot te Prishtina, ku Kosova përballet me Turqia në një ndeshje vendimtare “play-off”.
Takimi do të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokrri, duke nisur nga ora 20:45, në një atmosferë të zjarrtë me mijëra tifozë të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare.
Trajneri Franco Foda u shpreh një ditë më parë se shanset për kualifikim janë të barabarta, pavarësisht forcës së kundërshtarit. Ai vlerësoi cilësitë e lojtarëve të Turqisë, por theksoi se skuadra e tij do të japë maksimumin për të arritur fitoren.
Në portë pritet të jetë Arijanet Muric, ndërsa mbrojtja do të përbëhet nga Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi dhe Albian Hajdari.
Në mesfushë pritet të aktivizohen Elvis Rexhbecaj, Veldin Hoxha dhe Florent Muslija, ndërsa në sulm do të jenë Fisnik Asllani dhe Vedat Muriqi.
Para ndeshjes, Muriqi deklaroi se një kualifikim në Botëror do të ishte një nga arritjet më të mëdha për vendin. Ndërkohë, qeveria e Albin Kurti ka miratuar shpërblime për skuadrën, duke premtuar mbështetje financiare në rast suksesi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd