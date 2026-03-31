Arratisja e Altin Ndocit, lirohet nga qelia ish-drejtori i burgut

DURRËS – Gjykata e Durrësit ka vendosur ndryshimin e masës së sigurisë për ish-drejtorin e IEVP-së, Indrit Cerloj, i dyshuar për shpërdorim detyre në lidhje me arratisjen e Altin Ndoci.
Vendimi është marrë nga gjyqtari Xhevdet Lika, i cili ka pranuar kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë nga “arrest në burg” në “arrest shtëpie”.
Indrit Cerloj ishte arrestuar më 16 janar të këtij viti, pas arratisjes së të burgosurit Altin Ndoci, e ndodhur mesditën e 13 janarit nga spitali i Durrësit, ku ai ishte dërguar për të kryer vizita mjekësore.
