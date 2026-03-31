KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arratisja e Altin Ndocit, lirohet nga qelia ish-drejtori i burgut
Transmetuar më 31-03-2026, 09:37

DURRËS – Gjykata e Durrësit ka vendosur ndryshimin e masës së sigurisë për ish-drejtorin e IEVP-së, Indrit Cerloj, i dyshuar për shpërdorim detyre në lidhje me arratisjen e Altin Ndoci.

Vendimi është marrë nga gjyqtari Xhevdet Lika, i cili ka pranuar kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë nga “arrest në burg” në “arrest shtëpie”.

Indrit Cerloj ishte arrestuar më 16 janar të këtij viti, pas arratisjes së të burgosurit Altin Ndoci, e ndodhur mesditën e 13 janarit nga spitali i Durrësit, ku ai ishte dërguar për të kryer vizita mjekësore.

